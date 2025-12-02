پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به موج جدید بیماری آنفلوآنزا در کشور و خوزستان و لزوم رعایت نکات بهداشتی پروتکلهای بهداشتی برای مدیریت موارد مشکوک به این بیماری برای مدارس ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی در مدارس، به عنوان یکی از مهمترین اماکن تجمعی، اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: آموزش بهداشت فردی و علائم بیماریهای حاد تنفسی مانند تب، سرفه، ضعف عمومی، خستگی مفرط، سردرد، درد عضلانی، گلودرد، آبریزش بینی، تنگی نفس، بیاشتهایی، تهوع / استفراغ، اسهال به کارکنان مدرسه، دانشآموزان و والدین به صورت حضوری و غیرحضوری (از جمله استفاده از شبکه شاد) و خودارزیابی از جمله این موارد است.
شریفی ادامه داد: شناسایی و جداسازی دانشآموزان دارای علائم توسط کارکنان از جمله معلمان و ارجاع آنها با اطلاعرسانی به اولیا به مراکز درمانی و مراکز خدمات جامع سلامت، استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان برای آموزش اصول بهداشت فردی، پیشگیری و کنترل بیماریهای تنفسی و عدم حضور دانشآموز دارای علائم در مدرسه با گواهی پزشک به خانوادهها و توصیه به رعایت فاصله ایمن دانشآموزان در کلاسها و فضاهای عمومی از جمله نمازخانه، سلف سرویس، کارگاهها و مسیر ورود و خروج از دیگر نکات محسوب میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به خودداری از هرگونه تجمع در مکانهای بسته با تهویه نامناسب و باز کردن دربها و پنجرهها برای تهویه در طول برگزاری کلاس به طور مکرر و در زنگ تفریح، آموزش و رعایت فاصله
و تهویه مناسب در زمان انجام فعالیتهای ورزشی فرهنگی در فضاهای بسته توصیه کرد.
وی از دیگر موارد به رعایت استانداردها در سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان، کارکنان و ترجیحا عدم حضور افراد دارای علائم و یا استفاده از ماسک، آموزش و رعایت دقیقتر نکات بهداشتی در مدارس استثنایی، پیشدبستانی و ابتدایی به دلیل آسیبپذیری بیشتر این دانشآموزان، کنترل بهداشت فردی به ویژه شست و شوی مرتب و صحیح دستها و رعایت آداب سرفه و فعالیت توانبخشی مدارس استثنایی با رعایت شیوهنامه بهداشتی مراکز خدماتی و درمانی با توصیه بر واکسیناسیون و تأکید بیشتر بر مراقبت سندرمیک تاکید کرد.
شریفی در خصوص برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کنترل و مدیریت موج آنفلوآنزا گفت: واکسیناسیون برخی از گروههای پرخطر از جمله زنان باردار، برخی از افراد دارای بیماری زمینهای از جمله هموفیلی، دیالیزی، نقص سیستم ایمنی، درمان سرپایی گروههای پرخطر با داروهای ضد ویروسی در روزهای اولیه بیماری، رصد و پایش روند بیماری و اموزش واطلاع رسانی در خصوص راههای انتقال و پیشگیری از بیماری در سطح جامعه و مراقبت و کنترل بیماری در محیطهای تجمعی از جمله مدارس با همکاری آموزش و پرورش از جمله این برنامهها محسوب میشود.
رییس مرکز بهداشت خوزستان در خصوص چگونگی آموزش و اطلاعرسانی عمومی در زمینه مراقبتهای پیشگیرانه اظهار کرد: مصاحبه با صدا و سیمای خوزستان، انتشار توصیههای بهداشتی از طریق فضای مجازی، آموزش مردم از طریق سفیران سلامت و مراجعین به مراکز بهداشتی با استفاده از مراقبین سلامت و بهورزان و تهیه و توزیع رسانههای آموزشی از جمله پمفلت، تراکت و موشن گرافی از جمله روشهای آموزشی است.
وی به توصیههای متخصصان برای مراقبتهای خانگی بیماران اشاره کرد و افزود: اجرای رفتارهای بهداشتی یکی از موثرترین روشهای مداخلهای در بیماریهای ویروسی از جمله انفلوآنزا است یعنی داشتن رژیم غذایی مناسب و مصرف مایعات و میوه جات، استراحت و خواب کافی، ورزش و فعالیت بدنی مناسب و کافی، کاهش و دوری از استرس، حضور نداشتن در محل کار و مدرسه تا حصول بهبودی و در صورت حضور در محیط تجمعی با استفاده از ماسک لازم است.