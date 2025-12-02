

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، نماینده وزارت کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران برگزار شد و در این نشست، گزارشی از وضعیت کلی مجتمع‌های اداری استان ارائه و راهکار‌های اجرایی برای تقویت و ساماندهی این مجتمع‌ها بررسی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هدف از این بازدید را ساماندهی ساختار اداری شهرستان‌های تازه‌تأسیس، تمرکز خدمات دولتی و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با استقرار این ساختار جدید، مدیریت یکپارچه مجتمع‌های اداری استان تقویت خواهد شد و ارائه خدمات به مردم با نظم، سرعت و کیفیت بیشتری انجام می‌شود.

قاسمی طوسی با اشاره به کمبود پست‌های بلاتصدی در استانداری و ضرورت تأمین پست‌های سازمانی برای مجتمع‌های اداری افزود: استان مازندران برای تکمیل و تثبیت ساختار اداری خود نیازمند انعطاف بیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور است و انتظار داریم با توجه به شرایط استان، تأمین پست‌های سازمانی از دستگاه‌های اجرایی، با همکاری و تسهیل بیشتری انجام شود.

او ادامه داد: در جریان بازدید از مجتمع‌های اداری سوادکوه شمالی و سیمرغ که با همراهی مدیران دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، تحول اداری و اداره کل اداری و مالی انجام شد، گزارشی از نحوه استقرار ۱۴ اداره و نمایندگی دولتی در هر یک از این مجتمع‌ها ارائه گردید.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: خوشبختانه در این بازدید، ساختار پیشنهادی ما تحت عنوان معاونت هماهنگی امور مجتمع‌های اداری پس از بررسی کارشناسی، مورد تأیید نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت و بلافاصله در سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی ثبت و ایجاد شد.