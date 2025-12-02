



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آقای حسین‌علی امیری، استاندار فارس، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان وی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توجه به تحولات فرهنگی در جامعه امروز، اعلام کرد: فرهنگ عمومی مقوله‌ای ریشه‌دار و متفاوت از فرهنگ رسمی است و نمی‌توان آن را با بخشنامه و دستور ساخت. وی ادامه داد : فرهنگ عمومی زمانی پایدار می‌ماند که مردم آن را بپذیرند و نسبت به آن اقناع شوند.

امیری با اشاره به نقش دین، زبان، تاریخ و هنر در شکل‌گیری فرهنگ عمومی افزود: غفلت از دانش و تجربه تاریخی، باعث تغییرات نگران‌کننده در فرهنگ عمومی شده است و لازم است با شناخت دقیق این مسیرها، سیاست‌گذاری‌های کلان و هماهنگ‌تری انجام شود.

وی نقش رسانه‌ها، فضای مجازی و تکنولوژی را در تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: اگر رسانه‌ها، فضای دیجیتال، کتاب و دیگر ابزار‌های فرهنگی در یک زنجیره متوازن قرار نگیرند، دچار مشکل خواهیم شد.وی تاکید کرد : موضوعات فرهنگی نیازمند سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی میان دستگاه‌هاست.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، شیراز را شهری با هویت دین، حماسه و هنر دانست و گفت: نام‌گذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن، وظایف ما را در حفظ و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی شهر افزایش می‌دهد.

امیری همچنین با اشاره به پیشرفت طرح ساخت کتابخانه مرکزی شیراز اعلام کرد: زمین پروژه آماده است، اعتبارات شهرداری و استان نیز اختصاص یافته و اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک کند، می‌توانیم این کتابخانه را با معماری فاخر و در شأن شیراز اجرا کنیم تا خود به یک مقصد گردشگری فرهنگی تبدیل شود.

استاندار فارس در پایان بر ضرورت توجه به نقش خانواده، نخبگان و روحانیت در تقویت فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: فرهنگ عمومی باید با اقناع، آگاهی و همراهی مردم اصلاح و تقویت شود.