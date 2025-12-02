به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در شهر‌های خراسان شمالی ۳۸ هزار واحد در قالب مسکن ملی در حال ساخت است. تاخیر در ساخت و واگذاری بخش عظیمی از واحدها، با افزایش قیمت، سبب افزایش سود دوران مشارکت تسهیلات مسکن هم شده است.

پایبند نبودن دولت‌ها به تعهداتشان در حوزه مسکن مهمترین عامل گرانی و دغدغه اصلی مردم در این حوزه است.

در تحویل به موقع مسکن پیمانکاران حرف اول را می‌زنند و در این بین بعضی از پروژه‌ها به موقع تحویل داده نشده است.

در شهرک فرهنگیان بجنورد ساخت و ساز‌های نهضت ملی مسکن به جای دو سال الان ۶ سال هم از تحویل مسکن میگذرد ولی با تعویض پیمانکار هم مسکن ملی تحویل داده نشده و به بهره برداری نرسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هم در گفت و گوی ویژه خبری، عمده‌ی دلیلِ تعویق در تحویل واحد‌های مسکونی مسکن ملی را تاخیر در آورده‌ی سهم متقاضیان عنوان کرد.