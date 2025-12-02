پخش زنده
طرح نهضت ملی مسکن پس از طرح مسکن مهر، بزرگترین طرح خانه دار کردن مردم در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در شهرهای خراسان شمالی ۳۸ هزار واحد در قالب مسکن ملی در حال ساخت است. تاخیر در ساخت و واگذاری بخش عظیمی از واحدها، با افزایش قیمت، سبب افزایش سود دوران مشارکت تسهیلات مسکن هم شده است.
پایبند نبودن دولتها به تعهداتشان در حوزه مسکن مهمترین عامل گرانی و دغدغه اصلی مردم در این حوزه است.
در تحویل به موقع مسکن پیمانکاران حرف اول را میزنند و در این بین بعضی از پروژهها به موقع تحویل داده نشده است.
در شهرک فرهنگیان بجنورد ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن به جای دو سال الان ۶ سال هم از تحویل مسکن میگذرد ولی با تعویض پیمانکار هم مسکن ملی تحویل داده نشده و به بهره برداری نرسیده است.