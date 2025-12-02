پخش زنده
نوآموزان اصفهانی ملزم به ثبت نام در سامانه سیدا هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: تمامی مراکز موظفاند در موعد مقرر درخصوص تکمیل اطلاعات نوآموزان در سامانه سیدا اقدام و از هرگونه تأخیر یا نقص در ثبت اطلاعات پرهیز کنند.
علیرضا سلطانی با بیان اینکه تاکنون تنها ۵۷ درصد از کل نوآموزان استان در این سامانه ثبت شدهاند، ادامه داد: ثبتنام کامل و صحیح در سامانه سیدا، پیششرط تشکیل پرونده تحصیلی، صدور گواهی پایان دوره و درج اطلاعات در آمار رسمی استان است.
وی افزود: ثبتنام نکردن نوآموزان در سامانه سیدا موجب حذف آنان از آمار رسمی و بروز اختلال در فرایندهای اداری و آموزشی خواهد شد.
سلطانی با اشاره به لزوم استفاده از منابع آموزشی مورد تأیید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: تمامی مراکز پیشدبستانی موظفاند از محتوای آموزشی رسمی و استاندارد این سازمان استفاده کنند.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان ادامه داد: فهرست کامل منابع مجاز و تأییدشده از طریق سامانه معرفیشده، و مراکز باید تنها از این منابع بهرهبرداری آموزشی داشته باشند.
وی گفت: رعایت وحدت رویه در محتوای آموزشی پیشدبستانی، یکی از الزامات کیفیتبخشی و استانداردسازی دوره تعلیم و تربیت کودک در استان است.