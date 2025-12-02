ذوالقدر ، با اشاره به اینکه نمایشگاه چند منظوره ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت با عنوان نمایشگاه وصال شیرین در زنجان خبر داد و گفت: این نمایشگاه قرار است از ۱۱ آذر ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان برگزار شود.

وی درباره اهداف برگزاری نمایشگاه وصال شیرین، افزود: ایجاد فضا و بستری مناسب برای معرفی خدمات تسهیلات ازدواج جوانان، ترویج ازدواج بهنگام، آگاهانه و پایدار و ترویج آداب و سنت های ازدواج به سبک ایرانی - اسلامی با هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله مهم‌ترین اهدافی است که این نمایشگاه دنبال می‌کند.

ذوالقدر با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه‌های مربوط به قشر جوان که مطالبات زیادی نیز به همراه دارد، باید اقداماتی اثربخش بوده و منتج به خروجی لازم برای جامعه هدف باشد، تصریح کرد: تا زمانی که اقدامات انجام گرفته برای جوانان جنبه اثربخشی را نداشته باشد، در عمل نتوانسته‌ایم کاری در این حوزه انجام دهیم.

معاون امور جوانان اداره‌ کل ورزش و جوانان استان با یادآوری اینکه جوانان در کنار مقوله‌هایی چون ازدواج، به کسب مهارت‌های لازم نیز نیاز دارند، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم فعالیت قشر جوان را به سمت اثربخش بودن سوق دهیم، باید محتواسازی را به عنوان یک اصل مهم در این فعالیت‌ها لحاظ کنیم.