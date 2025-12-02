کارشناسان معاونت غذا و داروی علوم پزشکی و پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان ، یک انبار دارو و محصولات بهداشتی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: فرد خاطی توزیع کننده انواع دارو ، مکمل‌های خوراکی، عرقیجات گیاهی و محصولات بهداشتی در عطاری‌های استان سمنان بود و این ۱۱ هزار قلم اقلام دارویی و بهداشتی را در این انبار غیر مجاز و غیر بهداشتی ذخیره کرده بود.

حسین کربلایی میرزا حسینی با بیان اینکه این انبار با همکاری پلیس امنیت اقتصادی پلمب و پرونده برای بررسی و تشکیل پرونده به تعزیرات و مراجع قضایی ارجاع شد، گفت: شهروندان در صورت برخورد با تخلفاتی مانند عرضه دارو‌های شیمیایی و غیر مجاز در عطاری‌ها ، موارد را به معاونت غذا و دارو به شماره ۱۹۰ اطلاع دهند.

وی تاکید کرد : شهروندان بدون تشخیص و نسخه پزشک برای درمان بیماری از عطاری‌ها دارو تهیه نکنند.

سرهنگ حسین عجم رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجای استان سمنان هم ارزش تقریبی محصولات کشف شده در این انبار را دومیلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سلامت و امنیت مردم در اولویت کار پلیس است.

سرهنگ عجم گفت: شهروندان در صورت مواجهه با هر گونه تخلف ، موارد را به سامانه ۳۰۱۳۰ پلیس امنیت اقتصادی اعلام کنند.