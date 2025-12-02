\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0645\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u060c \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06af\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0647\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647\u061b \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u062f\u0631 \u0631\u0641\u062a \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc\u060c \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0636\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u0632 \u0627\u0648\u0627\u06cc\u0644 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647\u060c \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0627\u0632\u060c \u062f\u0645\u0627\u06cc \u0631\u0641\u0627\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n\u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0645\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06af\u0627\u0632\u061b \u0644\u0632\u0648\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641\n\n\u00a0