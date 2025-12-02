رزمایش ضد تروریستی سهند با دستور سپهبد شهید باقری به مجموعه سپاه ابلاغ شد
فرمانده رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: رزمایش ضد تروریستی سهند از شهریور ۱۴۰۳ با دستور سپهبد شهید باقری به مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار معدنی گفت: رزمایش ضد تروریستی سهند از شهریور ۱۴۰۳ با دستور سپهبد شهید باقری به مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابلاغ شد و فرمانده وقت کل سپاه سپهبد شهید حسین سلامی این رزمایش را به مجموعه نیروی زمینی سپاه ابلاغ کرد.
گفتنی است نشست خبری رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با حضور سرگئی کیسانی نماینده کمیته اجرایی ضدتروریستی سازمان همکاریهای شانگهای و نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین، بلاروس، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند، عراق، پاکستان درحال برگزاری است.