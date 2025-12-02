مهدیه باقری از صدا و سیمای خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه برتر در چهارمین سوگواره بین‌المللی روایت اربعین دانشجویان جهان اسلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اختتامیه سوگواره بین‌المللی روایت اربعین و بازخوانی حماسه اقتدار ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تقدیر از آثار برگزیده برگزار شد.

در این رویداد بین‌المللی اثر مهدیه باقری از صدا و سیمای خراسان جنوبی در بخش سفرنامه و خاطره‌نویسی توانست توجه ویژه هیئت داوران را به خود جلب کند.

اثر ارائه‌شده توسط این هنرمند و فعال رسانه‌ای، با روایت‌گری دقیق و نگاه انسانی به تجربه حضور در مسیر اربعین، از جمله آثار فاخر و برجسته این دوره از سوگواره شناخته شد.

سوگواره بین‌المللی روایت اربعین با هدف بازنمایی ابعاد فرهنگی، معنوی و اجتماعی حماسه اربعین، و ایجاد بستر برای انعکاس تجربه‌های اصیل دانشجویان جهان اسلام برگزار می‌شود.