به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در تالار صادراتی بورس کالا قرار است ۵۱۵ هزار و ۱۰۸ تن محصول شامل ۳۰۷ هزار و ۵۶۰ تن سیمان، ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۷۱ هزار و ۴۲۲ تن قیر و یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و یک هزار و ۱۱۸ تن روغن روی تابلو برود و از بستر بورس کالا صادر شود. همچنین ۲۳۷ هزار و ۷۱۰ تن سیمان در تالار سیمان بورس کالا عرضه می‌شود.

۸۹ هزار و ۸۰۴ تن انواع محصول هم در تالار حراج باز عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۸۲ هزار تن تختال، ۶ هزار و ۸۰۴ تن مواد شیمیایی و یک هزار تن مس می‌شود. امروز همچنین قرار است ۵۰ هزار و ۹۳۰ تن محصول شامل ۴۹ هزار و ۵۳۰ تن فولاد، ۷۲۵ تن آلومینیوم و ۶۷۵ تن مس در تالار صنعتی عرضه شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه ۸۹ هزار و ۸۵۷ تن محصول شامل ۷۲ هزار و ۴۰۷ تن مواد پلیمری، ۱۰ هزار تن گوگرد و ۷ هزار و ۴۵۰ تن قیر را تجربه می‌کند. امروز تالار فرعی هممیزبان عرضه ۵ هزار و ۸۲۲ تن ضایعات، فولاد و مواد پلیمری است.