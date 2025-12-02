به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اعلام هشدار زرد بارندگی گفت : سامانه بارشی در روزهای چهارشنیعه و پنج شنبه فعال خواهد بود و در ارتفاعات و مناطق شمالی سبب بارش باران و برف، مه آلودگی، در برخی نقاط وزش باد نسبتا شدید و کاهش نسبی دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه می شود .

ایرج مصطفوی با بیان اینکه انتظار می‌رود کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها و دهانه پل‌ها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دام‌ها در ارتفاعات، مهمترین توصیه‌های هواشناسی محسوب می‌شود.

وی محکم کردن سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.