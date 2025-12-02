پخش زنده
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب فصل «مسئولیت و سازندگی» به قلم مرحوم استاد علی صفائی حائری را برای مسابقه کتابخوانی دانشجویان انتخاب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب مسئولیت و سازندگی در خصوص روش تربیتی اسلامی است. بهعبارتدیگر این کتاب به روشهای شناخت اسلامی، جهانبینی اسلامی، آرمانهای اسلامی، استعدادها، روحیهها و زمان مناسب سازندگی انسان پرداخته است.
در این اثر تربیتی و آموزشی از موضوعاتی، چون مسئولیت و زیربناهای آن، تربیت، مفهوم و امکانات آن، مربی، دیدگاهها، ویژگیها و ضرورتها سخن گفته شده است.
هدف از نگارش کتاب مسئولیت و سازندگی برطرفکردن برخی اشکالات موجود در فرآیندهای تربیتی است.
باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران، زیر نظر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران آزمون مسابقه کتابخوانی این کتاب را روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ بهصورت برخط (آنلاین) از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاعرسانی باشگاه کتابخوانی برگزار میکند. BookRc.ir دانشجویان ایران به نشانی
نسخه الکترونیکی کتاب در برنامههای کاربردی «طاقچه» موجود است.
دانشجویان علاقهمند کتابخوانی میتوانند برای ثبتنام و شرکت در مسابقه به پایگاه اطلاعرسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران مراجعه و اقدام کنند.
در این دوره از مسابقات به برگزیدگان جوایز ۳۰ میلیون ریالی اهدا میشود.نتیجه مسابقه یک هفته بعد از آزمون اعلام خواهد شد.
«کتاب فصل» طرحی برای دانشجویان کتابخوان است که باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران از پاییز ۱۴۰۳ آنرا آغاز کرد. براساس این طرح هر فصل، کتابهایی متناسب با نیازهای معرفتی و فکری دانشجویان کشور، معرفی و به مسابقه گذاشته میشود. هدف از طرح «کتاب فصل» ارتقای سطح معرفتی و اندیشهای دانشجویان با رویکرد تفکر انتقادی است.