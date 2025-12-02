به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی در روز سه‌شنبه یازدهم آذر پرعرضه خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌های امروز در رینگ داخلی این بورس به لحاظ حجم می‌توان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان و هزار تن نرمال بوتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۲ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت شیراز و ۲ هزار تن نفتای سنگین و ۲ هزار تن ال‌سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.

امروز، رینگ بین‌الملل بورس انرژی نیز میزبان عرضه صادراتی ۱۲ هزار تن گاز مایع صادراتی شرکت پالایش نفت آبادان و هزار تن متانول شرکت پتروشیمی فناوران خواهد بود.

به سیاق معمول هر سه‌شنبه پساب شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت فاضلاب استان کرمان در بازار فیزیکی عرضه می‌شود.