به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: شاخص لحظه‌ای آلودگی هوا دربوکان با عدد ۲۲۲ درشرایط «بسیار ناسالم» قرار گرفت.

سعید موسوی گفت: شاخص لحظه‌ای آلودگی هوا در این شهرستان عدد ۲۲۲ را نشان می‌دهد و شاخص ۲۴ ساعته نیز با عدد ۱۰۲، وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» را ثبت کرده است.

او با اشاره به آخرین وضعیت پایش هوای استان افزود: در ارومیه شاخص لحظه‌ای امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر برابر ۱۱۷ بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم محسوب می‌شود و شاخص میانگین ۲۴ ساعته نیز به ۱۴۵ رسیده است.

موسوی ادامه داد: کیفیت هوا در خوی بر اساس اندازه‌گیری ساعت ۸ صبح، در عدد ۹۰ و در محدوده قابل‌قبول قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته نیز ۱۰۰ گزارش شده است.

او همچنین گفت: هوای پیرانشهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته مهاباد نیز با عدد ۱۳۶ همین وضعیت را نشان می‌دهد.

معاون محیط‌زیست انسانی استان با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه افزود: کنترل صنایع آلاینده، به‌روزرسانی فناوری‌های تولید و توسعه انرژی‌های پاک از مهم‌ترین نیاز‌های فعلی برای کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوای استان است.