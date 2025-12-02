همدان روز‌های آینده با آسمانی صاف تا کمی ابری، پایداری جوی و افزایش آلودگی هوا در مناطق شهری مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول پیش‌بینی هواشناسی استان همدان با بیان اینکه شبانه‌روز گذشته بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط همدان داشتیم گفت: سامانه بارشی از استان خارج شده و فعلا بارشی نداریم.

محمدحسن باقری‌شکیب افزود: پدیده غالب امروز در استان وزش باد خواهد بود و از فردا تا اواسط هفته آینده، آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

او تاکید کرد: با تثبیت شرایط پایدار جوی در اواخر هفته و اوایل هفته آینده، افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق شهری و صنعتی استان انتظار می‌رود و کیفیت هوا در برخی نقاط کاهش خواهد یافت.

باقری‌شکیب همچنین گفت: از امشب روند کاهش دما‌های کمینه آغاز می‌شود و در اغلب نقاط استان دما‌ها مجدداً به زیر صفر می‌رسد؛ به‌طوری‌که در پایان هفته دما‌های ۴ تا ۵ درجه زیر صفر دور از انتظار نیست.

دمای هوا در شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۴ تا ۱۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.