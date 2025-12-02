پخش زنده
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: دانشگاهها باید نقش پیشتاز در مدیریت بحرانهای محیطزیستی ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف حجت گفت: دانشگاه تربیت مدرس حدود ۴۱ سال پیش پس از انقلاب اسلامی و با هدف تربیت اعضای هیئتعلمی برای دانشگاههای کشور تأسیس شد و به همین دلیل عنوان تربیت مدرس را بر خود دارد. در این مدت بیش از نیمی از فارغالتحصیلان ما در دانشگاههای دیگر بهعنوان عضو هیئتعلمی مشغول به فعالیت شدهاند.
وی افزود: این دانشگاه طی چهار دهه فعالیت به یکی از برجستهترین مراکز آموزش عالی کشور تبدیل شده و بر اساس رتبهبندیهای بینالمللی مانند شانگهای و لایدن، پس از دانشگاه تهران رتبه دوم دانشگاههای وزارت علوم را کسب کرده است. با توجه به اینکه دانشگاهی صرفاً تحصیلات تکمیلی هستیم، حجم بالای فعالیتهای پژوهشی موجب شده است از نظر تولید مقالات علمی تقریباً در کشور نظیری نداشته باشیم.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به فعالیت ۱۷ دانشکده، از جمله دانشکده پزشکی، گفت: این دانشگاه بهعنوان یک دانشگاه جامع در حوزههای متنوع آموزشی و پژوهشی فعال است.
از پنلهای خورشیدی تا مدیریت پسماند؛ گزارش تربیت مدرس از اقدامات سبز دانشگاهها
وی گفت: با توجه به چالشهای زیستمحیطی کشور مانند کمبود آب، ناترازی انرژی، پسماند و کمبود فضای سبز، دانشگاهها باید هم در عمل و هم در الگوسازی برای جامعه پیشگام باشند. امسال روی تمام سقفهای دانشگاه پنل خورشیدی نصب شد و اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلوواتساعت انرژی تولید میکنیم که به شبکه منتقل میشود و هم درآمدزا است و هم سهم کوچکی در رفع ناترازی انرژی دارد.
دانشگاهها محور تحول در مدیریت آب، انرژی و پسماند
حجت با اشاره به برگزاری چهارمین همایش دانشگاههای سبز در بهمنماه گفت: هدف این همایش گردهمایی دانشگاههای کشور، ارائه تجربیات و تشویق مراکز فعال در حوزه محیط زیست است. این رویداد به عنوان همایش رسمی وزارت علوم و با میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
دبیر علمی چهارمین همایش دانشگاه سبز، با اشاره به برگزاری این دوره پس از وقفهای نسبت به همایش سوم گفت: هدف اصلی ما اشتراکگذاری تجربیات دانشگاههای سراسر کشور در حوزه محیط زیست است.
مختارانی محورهای اصلی همایش را شامل مدیریت آب و پساب، انرژیهای پایدار، حملونقل سبز، مدیریت پسماند و دیگر حوزههای مرتبط با محیط زیست دانست و افزود: ایران با مجموعهای از مشکلات زیستمحیطی مواجه است که هر سال در دورههایی مانند ماههای آذر و دی نمود بیشتری پیدا میکند؛ آلودگی هوا تنها یکی از این چالشهاست.
وی گفت: دانشگاهها تلاش میکنند تا راهکارهای عملی و علمی برای بهبود شرایط ارائه دهند. این همایش فرصتی است تا اقدامات انجامشده و تجربیات دانشگاهها در سالهای گذشته در کنار هم قرار گیرد و بر اساس آن برای حل مشکلات محیط زیستی کشور برنامهریزی شود.
دبیر اجرایی همایش، نیز در این نشست گفت: موضوع دانشگاه سبز طی دو دهه گذشته در سطح ملی و بینالمللی مورد تأکید بوده است و دانشگاه تربیت مدرس نیز همگام با دانشگاههای پیشرو جهان در این عرصه حرکت کرده است.
کرمی با اشاره به عضویت دانشگاه تربیت مدرس در هیئت مدیره انجمن و شبکه بینالمللی تریک و نقش آن بهعنوان مرجع هماهنگکننده ملی گفت: با توجه به چالشهای متعدد محیطزیستی، دانشگاهها باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند. محورهای همایش شامل حوزههای آب، پساب، پسماند، حملونقل، آلودگیها، معماری سبز، تنوع زیستی، انرژی و سایر ابعاد مرتبط با محیط زیست است.
وی نقش دانشگاهها را در سه بخش بیان کرد:
تربیت نسل آینده: دانشجویان با آگاهی و مهارت بالاتر وارد جامعه میشوند و نگاه انتقادی عمیقتری نسبت به محیط زیست خواهند داشت.
توسعه فناوری: دانشگاهها باید فناوریهای نوین و جایگزین را توسعه دهند تا تکنولوژیهای مخرب سنتی کنار گذاشته شوند.
الگوسازی برای جامعه: دانشگاهها باید با عملکرد خود جامعه را به حرکت در مسیر توسعه پایدار سوق دهند.
کرمی در پایان گفت: امیدواریم برگزاری این همایش نقش مؤثری در ارتقای آگاهی زیستمحیطی و بهبود شرایط کشور داشته باشد.