بقایی: دیپلماسی فرهنگی بستری برای انسجام انسانی در جهان متلاطم است
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری گردهماییهای فرهنگی را فرصتی اساسی برای تقویت انسانیت و مقابله با تفرقهافکنیهای جهانی دانست.
اسماعیل بقایی در حاشیه نشست بینالمللی همکاریهای سینمایی که همزمان با چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شهر شیراز میزبانی شد، حضور مقامات فرهنگی و سینمایی از کشورهای مختلف را ارج نهاد و گفت: هدف اصلی این گردهمایی شناسایی و فعالسازی پتانسیلهای همکاری دوجانبه و چندجانبه میان ایران و سایر کشورها در حوزههای فرهنگ و هنر، بهویژه سینما است.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیش از این تجربیات موفقی در زمینه همکاریهای مشترک با کشورهای متعددی داشته است و اکنون زمان آن رسیده که دامنه این تعاملات، بهویژه در بعد فرهنگی، به قلمروهای جغرافیایی و فرهنگی گستردهتری بسط یابد.
بقایی در ادامه بر آمادگی کامل بخش دیپلماسی فرهنگی وزارت امور خارجه برای توسعه تبادلات بینالمللی در هماهنگی کامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط کنونی جهان که به شدت تحت تأثیر سلطه زور و فریبکاری قرار دارد، این نشستها و جشنوارههای فرهنگی و سینمایی را بستری حیاتی برای پاسداشت مفاهیم بنیادین انسانیت و غلبه بر عواملی دانست که انسانها را از یکدیگر دور میسازد.