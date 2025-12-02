تزریق ۶۳۵۰ تن نهاده دامی به مرغداریهای ایلام
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ایلام از تامین ذرت و سویای مورد نیاز مرغداران استان به میزان ۶ هزار و ۳۵۰ تن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «شریف خدامرادی» معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت که ۶ هزار و ۳۵۰ تن نهاده دامی (ذرت و سویا) مورد نیاز مرغداریهای استان در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی مصوب و تأمین شده است.
وی افزود: این میزان نهاده تأمین شده شامل ۶ هزار تُن ذرت و ۳۵۰ تُن کُنجاله سویا است.
خدامرادی با اشاره به چالشهای اخیر در تأمین خوراک ماکیان در کشور، اضافه کرد: با پیگیریهای مستمر و مستقیم استاندار ایلام، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و رایزنیهای جهاد کشاورزی استان با وزارتخانه متبوع، این میزان سهمیه برای مرغداریهای استان اختصاص یافت.
وی درباره زمان توزیع این نهادهها بیان کرد: این میزان نهاده تا پایان هفته جاری یا ابتدای هفته آینده وارد استان شده و به سرعت فرآیند توزیع آن بین واحدهای مرغداری آغاز خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایلام یادآور شد: کمبود نهاده مختص به این استان نیست و در سطح کشور ملموس است.
وی عنوان کرد: تأمین نهادههای ماکیان و پرندگان پرورشی در اولویت برنامههای این سازمان قرار دارد و افزون بر سهمیه فعلی، پیگیریها برای افزایش جذب نهادههای مورد نیاز استان همچنان ادامه دارد.
گفتنی است استان ایلام دارای ۳۸۴ واحد مرغداری است که ظرفیت پرورش سالانه ۳۰ میلیون قطعه مرغ را دارند.
تولید گوشت مرغ در ایلام سه برابر نیاز مصرف داخلی استان است و مازاد تولید به بازارهای سایر استانها ارسال میشود.
ایلام یکی از قطبهای تولید گوشت مرغ در کشور است.