مخاطبان سینما در چهارمحال و بختیاری ۱۸ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آمار مخاطبان سینما در چهارمحال و بختیاری، آبان امسال به بیش از ۱۴ هزار نفر رسید که در مقایسه با ماه گذشته، رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در شهرکرد به عنوان تنها سینماهای فعال استان در آبان امسال با نمایش ۱۸ فیلم سینمایی، پذیرای ۱۴ هزار و ۱۷۸ نفر از علاقهمندان به هنر هفتم شدند.
این تعداد فیلم سینمایی در ۸۵۳ نوبت روی پرده نمایش رفته و فروشی معادل ۱۰ میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال را برای صنعت سینما در چهارمحال و بختیاری در آبان امسال ثبت کرده است.
بیشترین فروش فیلمهای سینمایی در آبان امسال در چهارمحال و بختیاری نیز به ترتیب به فیلمهای «یوز»، «آقای زالو»، «کج پیله» و «مرد عینکی» تعلق دارد.
در همین مدت و بر اساس دادههای به دست آمده، استقبال از ژانرهای درام، کمدی، پویانمایی و کودک و نوجوان در چهارمحال و بختیاری در صدر جدول علاقهمندی مخاطبان قرار گرفته است.
هماکنون ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در مرکز چهارمحال و بختیاری فعال است و پیگیریها برای راهاندازی سینما در فارسان، بروجن و لردگان ادامه داد. سینمای سیار انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد هم به صورت همزمان، نمایش تعدادی از فیلمهای سینمایی را در شهرها و مناطق مختلف استان در دستور کار دارد.