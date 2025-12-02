به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور، در نشست هم‌اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس گفت: بیش از ۳۰ میلیون هکتار از عرصه‌های تحت مدیریت محیط‌زیست با بهره‌گیری از ۶۵۰ پاسگاه و چهار هزار نیرو حفاظت می‌شود.

وی با اشاره به حساسیت بالای منطقه زاگرس به‌دلیل پوشش گیاهی انبوه و شیب زیاد تأکید کرد مدیریت مؤثر حریق نقش مهمی در کاهش خطرات و افزایش تاب‌آوری زیست‌بوم دارد.

رستگار با بیان افزایش روند خشکسالی و وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، بر ضرورت تجهیز امکانات، تقویت پیشگیری، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و بهره‌گیری از بالگرد‌های اطفای حریق تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت همچنین تأمین بودجه اقلام ضروری و ساماندهی همیاران محیط‌بان را از نیاز‌های مهم اطفای حریق دانست و گفت: همیاران باید شناسنامه‌دار باشند و برای آنها بیمه بی‌نام در نظر گرفته شود، چراکه محیط‌بانان حلقه اصلی پیشگیری، کشف به‌موقع، پاسخ اولیه و بازیابی پس از حریق هستند.

وی بر لزوم شناسایی عاملان سابقه‌دار آتش‌سوزی در سال‌های گذشته تأکید کرد و گفت اطلاع‌رسانی و هشدار‌های به‌موقع می‌تواند نقش مهمی در کاهش این حوادث داشته باشد.