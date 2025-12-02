پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور گفت:بیش از ۳۰ میلیون هکتار از مناطق تحت مدیریت با همکاری ۶۵۰ پاسگاه محافظت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور، در نشست هماندیشی مدیریت اطفای حریق جنگلهای زاگرس گفت: بیش از ۳۰ میلیون هکتار از عرصههای تحت مدیریت محیطزیست با بهرهگیری از ۶۵۰ پاسگاه و چهار هزار نیرو حفاظت میشود.
وی با اشاره به حساسیت بالای منطقه زاگرس بهدلیل پوشش گیاهی انبوه و شیب زیاد تأکید کرد مدیریت مؤثر حریق نقش مهمی در کاهش خطرات و افزایش تابآوری زیستبوم دارد.
رستگار با بیان افزایش روند خشکسالی و وقوع آتشسوزی در جنگلهای زاگرس، بر ضرورت تجهیز امکانات، تقویت پیشگیری، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و بهرهگیری از بالگردهای اطفای حریق تأکید کرد.
فرمانده یگان حفاظت همچنین تأمین بودجه اقلام ضروری و ساماندهی همیاران محیطبان را از نیازهای مهم اطفای حریق دانست و گفت: همیاران باید شناسنامهدار باشند و برای آنها بیمه بینام در نظر گرفته شود، چراکه محیطبانان حلقه اصلی پیشگیری، کشف بهموقع، پاسخ اولیه و بازیابی پس از حریق هستند.
وی بر لزوم شناسایی عاملان سابقهدار آتشسوزی در سالهای گذشته تأکید کرد و گفت اطلاعرسانی و هشدارهای بهموقع میتواند نقش مهمی در کاهش این حوادث داشته باشد.