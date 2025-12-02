پخش زنده
در تازهترین ردهبندی فیده، مبینا علینسب از بابل به عنوان دومین شطرنجباز برتر زن ایران و آرین غلامی از قائم شهر به جمع ۱۰ شطرنجباز برتر مرد کشور راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مازندران بار دیگر نام خود را در عرصه ورزش ایران و جهان طنینانداز کرد؛ در تازهترین رنکینگ فیده، دو ستاره شطرنج این خطه، مبینا علینسب و آرین غلامی، در جمع برترینهای کشور قرار گرفتند و اقتدار ورزش مازندران را به رخ کشیدند.
مبینا علینسب استاد بزرگ و ستاره بابل، با عملکردی درخشان در رقابتهای بینالمللی توانست جایگاه دوم برترینهای ایران را به خود اختصاص دهد؛ جایگاهی که نشان از ثبات و قدرت او در صحنه جهانی دارد.
در سوی دیگر، آرین غلامی، شطرنجباز خوشنام قائمشهری، با حضور در رده دهم برترینهای مردان ایران، بار دیگر نام مازندران را در میان بزرگان این رشته ثبت کرد.
این موفقیتها در حالی رقم خورده که پرهام مقصودلو و ملیکا محمدی در صدر جدول ایران ایستادهاند و در سطح جهانی نیز مگنوس کارلسن نروژی و ییفان هو از چین همچنان عنوان بهترینهای مردان و زنان شطرنج جهان را در اختیار دارند.