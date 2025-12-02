در گروه نان و غلات، اقلام برنج خارجی درجه یک با ۸.۱ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۵.۲ درصد و رشته آش با ۴.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در آبان ماه ۱۴۰۴ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غلات:

در این گروه، اقلام "برنج خارجی درجه یک" با ۸.۱ درصد، "برنج ایرانی درجه یک" با ۵.۲ درصد و "رشته آش" با ۴.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "ماهی قزل آلا" با ۶.۵ درصد، "گوشت گاو یا گوساله" با ۶.۳ درصد و "گوشت گوسفند و کنسرو ماهی" با ۳.۳ درصد می­باشد.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "تخم مرغ ماشینی" با ۹.۷ درصد، "شیر پاستوریزه" با ۶.۲ درصد و "خامه پاستوریزه" با ۵.۶ درصد می­‌باشد.

میوه و خشکبار:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "کشمش پلویی" با ۱۴.۲ درصد، "سیب و لیمو ترش" با ۱۳.۳ درصد و "هندوانه" با ۱۳.۱ درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "موز" با ۴.۴- درصد و "پرتقال" با ۴.۳- درصد می­‌باشد.

سبزیجات و حبوبات:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "گوجه فرنگی" با ۴۳.۱ درصد، "فلفل دلمه­ای" با ۱۳.۱ درصد، "کدو سبز" با ۱۰.۷ درصد، "سیب زمینی" با ۹.۸ درصد و "پیاز" با ۸.۸ درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "خیار" با ۵.۶- درصد می‌­باشد.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سس مایونز" با ۴.۰ درصد، "سس گوجه فرنگی" با ۲.۷ درصد و "رب گوجه فرنگی" با ۲.۴ درصد می­ باشد.

