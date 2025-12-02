به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید خدری با اعلام اینکه تنها چند روز تا پایان عملیات بازسازی و بهره‌برداری دوباره ردیف دوم واحد‌های شیرین‌سازی و سردسازی گاز باقی مانده است، اظهار داشت: این واحد در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفته بود و با اتکا به خداوند متعال و توانمندی نیرو‌های متخصص و متعهد داخلی، اکنون در آستانه بهره‌برداری دوباره قرار دارد.

وی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌ها، این واحد در ابتدای زمستان امسال به سرویس می‌آید و بهره‌برداری از آن به‌زودی آغاز می‌شود، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۹۰ درصد این طرح پیشرفت داشته و بیش از ۱۳۰ هزار نفرساعت تلاش متخصصان برای راه‌اندازی دوباره این واحد صرف شده است.