مرحله نخست طرح ملی «جمعآوری و مستندسازی دانش بومی جوامع محلی برای دستیابی به حفاظت مشارکتی» در ا چهارمحالوبختیاری بهعنوان استان پایلوت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گفت: ورود این طرح به فاز دوم به معنای آغاز شناسایی دانشهای بومی مرتبط با مسائل مختلف محیطزیست در مناطق مشخصی از استان است؛ مرحلهای که در آن ظرفیتهای جوامع محلی برای بهرهبرداری عملی از دانش بومی از طریق شناسایی صاحبان این دانش ارزیابی خواهد شد.
وی تأکید کرد: امروز حفاظت مؤثر بدون مشارکت مردم و بدون توجه به میراث دانشی جوامع محلی ممکن نیست. این پروژه نیز در همین مسیر و با هدف ارتقای مهارت محیطبانان در تعامل سازنده با جامعه محلی انجام شده است.
این پروژه با حمایت معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست و همکاری ادارهکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری در حال اجراست و فاز دوم آن بر جمعآوری اطلاعات میدانی در استان تمرکز خواهد داشت.