گارد ساحلی چین یک کشتی ژاپنی را پس از ورود غیرقانونی به نزدیکی جزایر «دیائو یو» به خارج از آب‌های سرزمینی چین هدایت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، لیو ده جون سخنگوی دفتر گارد ساحلی چین روز سه‌شنبه اعلام کرد: یک فروند کشتی ماهیگیری ژاپنی را که در همین روز به طور غیرقانونی وارد آب‌های سرزمینی چین در نزدیک جزایر دیائو یو شده بود با همراهی کشتی‌های گارد ساحلی چین و به صورت قانونی با انجام اقدامات کنترلی و هشدار‌های لازم، به خارج از آب‌های سرزمینی چین هدایت شد.

این نهاد نظامی چین اعلام کرد: جزایر دیائو یو و جزایر وابسته آن یک بخش ثابت از سرزمین چین است و ما ژاپن را به توقف فوری تمامی اقدامات متجاوزانه و تحریک‌آمیز خود در این منطقه فرا می‌خوانیم. گارد ساحلی چین همچنین تاکید کرد: به دفاع از حقوق چین در آب‌های جزایر دیائو یو ادامه خواهد داد و با قاطعیت حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی کشور را حفظ خواهد کرد.

از حدود دو هفته قبل و در پی اظهارات نخست وزیر ژاپن درباره تایوان، تنش بین چین و ژاپن به شکل کم سابقه‌ای افزایش یافته است. تاکایچی نخست وزیر جدید ژاپن اخیرا در مجلس این کشور گفته بود: امنیت تایوان بخشی از امنیت ژاپن است و در صورت حمله احتمالی چین به این منطقه، ژاپن نیز واکنش نظامی نشان خواهد داد.

چین و جزیره تایوان از زمان جنگ داخلی ۱۹۴۹ به طور جداگانه اداره می‌شوند. چین، تایوان را استانی جداشده از خاک خود می‌داند که باید به سرزمین اصلی بپیوندد.

پکن بار‌ها اعلام کرده مسئله تایوان «مسئله داخلی چین» است و هرگونه اظهار نظر درباره آن را دخالت درامور داخلی و تهدید علیه حاکمیت ملی خود می‌داند.