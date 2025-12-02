معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: جابه‌جایی مسافر از پایانه‌های مسافربری استان در هشت ماهه امسال، با رشد چهار درصدی از مرز چهار میلیون نفر عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی گفت: طی این مدت چهار میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۹۷ مسافر در پایانه‌های استان جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چهار درصدی دارد.

وی افزود: در مجموع ۵۱۹ هزار سفر در این بازه زمانی انجام شده و از این میزان، یک میلیون و ۴۹ هزار و ۴۵ مسافر در سفر‌های برون‌استانی و سه میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۵۲ مسافر در سفر‌های درون‌استانی جابه‌جا شده‌اند.

غزیعلی تاکید کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی استان به‌صورت منظم و دوره‌ای تحت کنترل‌های فنی و ایمنی قرار می‌گیرد تا از سلامت و ایمنی سفر‌های جاده‌ای اطمینان حاصل شود. این نظارت‌ها شامل ارزیابی رانندگان، بررسی فنی خودرو‌ها و کنترل رعایت مقررات حمل‌ونقل بوده و به‌طور مستمر اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان پیش‌تر اعلام کرده بود که در هشت‌ماهه سال جاری، بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر و مسافر از مرز‌های استان تردد کرده‌اند.