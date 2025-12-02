پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر از تولید ۲۱۰ هزار تن محصول نخلستانها در استان بوشهر خبر داد و گفت: ۱۵ هزار تن خارک، ۴۵ هزار تن رطب و ۱۵۰ هزار تن خرما امسال از نخیلات استان برداشت و به بازار داخلی و خارجی عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی با اشاره به ظرفیت قابل توجه نخلستانهای استان اظهار داشت: هماکنون ۳۹ هزار هکتار اراضی نخلستان در بوشهر وجود دارد که از این میزان، ۳۴ هزار هکتار بارور و در حال تولید، و پنج هزار هکتار دیگر در طرح جایگزینی قرار گرفته و هنوز به باردهی نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه تعداد نخیلات استان بوشهر به شش میلیون اصله میرسد، مجموع برداشت امسال را بیش از ۲۱۰ هزار تن ذکر کرد و گفت: از این میزان، ۱۵ هزار تن خارک، ۴۵ هزار تن رطب و ۱۵۰ هزار تن خرما به دست آمده است.
توکلی با تأکید بر جایگاه بوشهر در حوزه صادرات محصولات باغی گفت: سال گذشته ۳۰ هزار تن خرمای استان بوشهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و شرق آسیا صادر شد و طبق برآوردها، این رقم در سال جاری به ۴۵ هزار تن خواهد رسید.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صنایع فرآوری استان بوشهر یادآور شد: در حال حاضر ۱۱۴ شرکت بستهبندی و فرآوری خرما در استان فعال است که ظرفیت عملیاتی فرآوری و بستهبندی تا ۱۴۳ هزار تن خرما در سال را دارند.
معاون جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این حوزه صنعتی دستکم برای چهار هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی و معیشت خانوارهای نخلدار ایفا میکند.
توکلی از اجرای طرحهای نوسازی و جایگزینی نخیلات غیربارور به عنوان یک راهبرد اساسی برای پایداری تولید و افزایش راندمان عملکرد یاد کرد و افزود: افزایش صادرات خرما و گسترش صنایع فرآوری، اولویت جدی جهاد کشاورزی استان است.
وی گفت: با توجه به زیرساختها و توان جمعی نخلداران و فعالان بازار خرما، چشمانداز استان بوشهر در حوزه تولید و صادرات رو به رشد است و حمایت از توسعه بخش بستهبندی و ارتقا کیفیت محصول جایگاه جهانی خرمای بوشهر را بیش از پیش ارتقا خواهد داد.