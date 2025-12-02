به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پروژه نیم رینگ تکمیلی شهر یزد با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است و بنا بر اعلام رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد، این محور ۱۳ کیلومتری می‌تواند بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از بار ترافیکی مناطق آزادشهر و صفائیه را کاهش دهد.

محمدعلی اعتباری با تشریح ابعاد این طرح اظهار کرد: یزد دارای یک رینگ کامل شهری است و نیم‌رینگ جدید، به عنوان مسیر مکمل، شرق شهر را به غرب متصل می‌کند. این محور از بلوار دهقان‌منشادی تا بلوار شهید جعفرزاده و در امتداد کمربندی احداث می‌شود و شامل هفت قطعه است. به گفته او، بلوار دفاع مقدس احداث شده، بلوار طراوت به بهره‌برداری رسیده و بلوار شهید پارسیان نیز سال گذشته افتتاح شده است. همچنین بلوار فلاح‌زاده بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارد و دو قطعه پایانی یعنی بلوار شهید مهدوی‌نژاد و شهید قهاری سعید در مرحله آماده‌سازی برای اجرا هستند. بلوار ایرج افشار نیز با پیشرفت چشمگیر در مراحل پایانی قرار دارد.

اعتباری با اشاره به مزیت‌های ترافیکی این طرح گفت: بیش از ۶۵ درصد تردد داخل کمربندی مربوط به خودرو‌های سبک است، در حالی که کمربندی برای وسایل نقلیه سنگین طراحی شده است. با بهره‌برداری از نیم‌رینگ جدید، بخش زیادی از خودرو‌های سبک مسیر جایگزین خواهند داشت و کمربندی به کارکرد اصلی خود برای تردد ماشین‌های سنگین بازمی‌گردد. وی افزود یکی از مهم‌ترین آثار نیم‌رینگ، کاهش قابل توجه ترافیک سه‌راهی آزادشهر و چهارراه اطلسی است؛ گره‌هایی که سال‌ها به دلیل نبود مسیر‌های دسترسی استاندارد با تراکم شدید روبه‌رو بوده‌اند. تکمیل این محور، حجم قابل توجهی از تردد را به انتهای آزادشهر و بلوار جانباز منتقل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران در ادامه، بلوار ایرج افشار را حیاتی‌ترین بخش پروژه نیم‌رینگ دانست و توضیح داد: این بلوار به طول ۲۲۰۰ متر در مجاورت دانشگاه یزد قرار دارد و سال‌ها به دلیل موانع مختلف متوقف بود. با پیگیری شورای اسلامی شهر و همکاری شهرداری، توافق با دانشگاه حاصل شده و عملیات اجرایی با سرعت ادامه دارد. اصلاح میدان ایثار، آسفالت میدان ادواردو آنیلی، تکمیل زیرگذر بلوار ایرج افشار، اجرای روشنایی، جدول‌گذاری، آسفالت، روفوژ میانی، رنگ‌آمیزی جداول و احداث دیوار‌های دو طرف مسیر از جمله اقدامات انجام‌شده در این بخش است.

اعتباری در پایان، اجرای بلوار ایرج افشار و نیم‌رینگ تکمیلی را از اقدامات اثرگذار دوره ششم شورای اسلامی شهر یزد عنوان کرد و گفت این پروژه نقشی مهم در تسهیل عبور و مرور و ساماندهی ترافیک شهری خواهد داشت.