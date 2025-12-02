به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه گفت: یک کاروان دانش آموزی پسر از شهرستان اشنویه به مناطق عملیاتی جنوب در قالب کاروان راهیان نور اعزام شد.

سرهنگ غلامرضا سلطانی گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، وظیفه ملی و دینی است.

وی افزود: برگزاری اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی بسترساز ترویج فرهنگ جهاد و شهادت است.

.کاروان راهیان نور اشنویه به مناطق عملیاتی جنوب کشور به مدت پنج روز اعزام شدند.