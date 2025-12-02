پخش زنده
کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر از شهرستان اشنویه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه گفت: یک کاروان دانش آموزی پسر از شهرستان اشنویه به مناطق عملیاتی جنوب در قالب کاروان راهیان نور اعزام شد.
سرهنگ غلامرضا سلطانی گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده، وظیفه ملی و دینی است.
وی افزود: برگزاری اردوهای راهیان نور دانشآموزی بسترساز ترویج فرهنگ جهاد و شهادت است.
.کاروان راهیان نور اشنویه به مناطق عملیاتی جنوب کشور به مدت پنج روز اعزام شدند.