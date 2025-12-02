پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان گفت: در دورهی قبل بازیهای پاراآسیایی جوانان، قهرمانی از آن ایران شد و ۱۵ آذر با همین هدف راهی دبی میشویم.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلیل کوهپایه زاده، رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان همزمان با روز جهانی معلولان در نشست خبری، اظهار داشت: کاروان پاراآسیایی جوانان به عنوان سفیران موفقیت و پیروزی، ۱۶ تا ۲۳ آذر در بازیهای ۲۰۲۵ امارات شرکت میکنند. ما نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی در اعزام نفرات داریم. کشور ما در همه یازده رشته شرکت میکند که فدراسیون جانبازان در هشت رشته حضور دارد. ما به همراه ازبکستان بیشترین تعداد شرکت کننده را از مجموع ۱۳۵۰ ورزشکار شرکت کننده داریم. امیدواریم که کاروان ایران بتواند عملکرد دورههای قبلی را تکرار کنید. اخیراً ازبکستان و قزاقستان در بازیهای آسیایی جوانان در بحرین دوم و سوم شدند و قطعاً این سرمایهگذاری را در بخش معلولان هم کردهاند. ازبکستان یکی از رقبای اصلی است. البته چین و ژاپن هم هستند، اما امیدواریم با برنامهریزیهایی که از یک سال قبل آغاز و اجرا شده است، بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. اردوهای ما از پایان پارالمپیک پاریس با انجام چهار رشته آغاز شد و سایر رشتهها نیز به مرور کارشان را انجام دادند.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم یکسری از پخشهای زنده و غیر زنده را از بازیهای پاراآسیایی جوانان داشته باشیم و بتوانیم باعث افزایش روحیه و اعتماد به نفس این جوانان شویم. همچنین امیدواریم دستاوردهای خوبی را بدست بیاوریم و نگاه بهتری از خودمان در آسیا جلوه بدهیم. در واقع باید بتوانیم نسل خوبی را از این جوانان در ناگویا و لسآنجلس داشته باشیم. اگر در دو مسیر تلاش نکنیم، نمیتوانیم افتخارات را تکرار کنیم. در ایران بیش از ۶۰ هزار معلول جسمی و حرکتی در سال ایجاد و باعث افزایش جمعیت معلولان میشوند. هنر ما در جذب و فراخوان این افراد به ورزش است، چون این مسئله کمک به سلامتی و زندگی بهتر است. فقط قرار نیست که مدال گرفته شود، بلکه مسئله اصلی ورزش کردن این افراد است.
کوهپایه زاده گفت: بحث دوم این است که باید آموزش و علمی شدن را تقویت کنیم. در خیلی از استانها درخصوص تعداد مربیان ضعف وجود دارد و باید این موضوع را برطرف کنیم. همچنین در بخش قهرمانی، موضوع روانشناسی و سایر مسائل علمی، جزئی از ورزش است. اگر درب مدارس و منازل و ... را به سمت ورزش علمی باز نکنیم، نمیتوانیم شرایط ورزش را چه در حوزه همگانی و چه قهرمانی ایجاد کنیم. اگر قرار باشد که در حوزه ورزش معلولین از شرایط کنونی بالاتر برویم، این با شرایط امروزی میسر نیست. ورزش در جامعه ما هنوز تبدیل به یک مطالبه عمومی نشده است. خیلی از بیماریها به دلیل اضافه وزن است. پس اگر قرار باشد در کشور به سلامتی بهتر برسیم، ورزش باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود. اگر روزی برسد که مردم برای گرفتن حقشان یعنی ورزش کردن جلوی درب فدراسیون جمع شوند، این نشان میدهد که مطالبه شکل گرفته است.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان افزود: بودجه در دوره اخیر وزارت ورزش افزایش یافته، اما این ۲۴، ۲۵ همت کفاف ورزش کشور را نمیدهد. باید تلاش شود که بخشهای خصوصی وارد ورزش معلولان شوند و حمایت و کمک کنند. بیمههای تکمیلی میتوانند کمک زیادی در این مسیر کنند. برای مثال یک شرکت بیمه کمک کرده تا افراد معلول را بیمه تکمیلی کند و این بسیار ارزشمند است.
وی گفت: انشاءالله در ایام دهه فجر مسابقات چند جانبه والیبال نشسته را با حضور کشورهای روسیه و قزاقستان در دو بخش مردان و بانوان خواهیم داشت. در اردیبهشت و خرداد سال آینده نیز یک اردوی تدارکاتی در روسیه برگزار خواهیم کرد. این فرصت خوبی است که تیم ملی هم به اوج آمادگی برسد.
کوهپایه زاده با بیان اینکه ما تا امروز سه جلسه ستاد بازیهای پاراآسیایی جوانان را با حضور وزیر ورزش داشتیم و حمایتهای خوبی از وزارت ورزش و کمیته پارالمپیک داشتهایم، افزود: یک اتفاق خوب تشکیل تیمهای ب در رشتههای مختلف است. این شرایط باید ایجاد شود تا جوانان بتوانند وضعیت بهتری را داشته باشند. اگر این جوانان را دعوت نکنیم، همین کشورهای همسایه آنها را جذب میکنند. درست است که این جوانان در تیم اصلی نیستند، اما باید مدیریت کنیم تا در آیندهای نزدیک و با افزایش رکوردها و شرایط بتوانند به تیم ملی برسند.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان گفت: بیرون بودن رشتههای تیروکمان و تنیس روی میز از فدراسیون باعث شده پشتوانهها از بین بروند و دست مان خالی شود، به همین دلیل سعی میکنیم که خیلی زود این خلأ را از بین ببریم.
وی درباره نشست مشترک با اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، افزود: از سال گذشته نشستهایی داشتیم و قرار شد چهار ورزشگاه در قسمتهای مختلف شهر در اختیار ورزش توان یابان قرار بگیرد که بهینه سازی هم شده باشد. اینها مجموعههای تخصصی ورزش توان یابان شدند. حمایت همه جانبه سازمان ورزش شهرداری به گونهای است که همه هزینهها را متقبل شده و ما فقط بهره برداری میکنیم.
کوهپایه زاده درباره رویداد «پاراقهرمان شهر» گفت: امیدواریم اواخر آذر رقابتهای پاراقهرمان شهر را برگزار کنیم، این رویداد شامل افراد با معلولیت ذهنی و جسمی است. همچنین امسال سازمان ورزش شهرداری از مدال آوران سال ۱۴۰۴ تقدیر میکند که شامل ورزشکاران توانیاب هم میشود.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان درباره سقوط والیبال نشسته به رشته چهارم در رنکینگ جهانی، افزود: رنکینگها به شرکت در مسابقات بازمیگردد. ما در دو رویداد سال جاری در هلند و آمریکا شرکت نداشتیم. در آن زمان با توجه به سطح مسابقات در هلند، برای آمریکا برنامهریزی مهمی نداشتیم. کاری که برای این رشته کردهایم، راهاندازی تیم دوم والیبال نشسته است و این نوید را میدهد که تیمهای دوم برای این رشته داشته باشیم. همچنین با توجه به اینکه والیبال نشسته هم تیم جوانان ندارد، از سال گذشته اردوهایش را شروع کردیم و هر ماه اردو دارد. این کمکی به والیبال نشسته برای انتخاب بهترینها است و مطمئن باشید اگر زیاد به این رنکینگها توجه نشود (نه اینکه مهم نباشد) و نتیجه مسابقات رسمی را ببینیم، میتوانیم شرایط بهتری را داشته باشیم. بعد از پارالمپیک نسلی از نفرات تغییر میکنند و این اتفاقات در والیبال نشسته رخ داده است.
وی در پاسخ به این سوال که پس از حضور نیافتن روسیه و قزاقستان در ایران در مرداد، چه تضمینی وجود دارد که آنها در بهمن به ایران بیایند؟ گفت: یکی رقیب جهانی و یکی رقیب آسیایی ما است. هر کشوری یک پروتکل امنیتی برای خودش تعریف میکند، احترام میگذاریم، علیرغم اینکه خیلی ناراحت شدیم. اما چون میدانیم علاقهمند به حضور هستند و هم عذرخواهی و اعلام آمادگی کردند، امیدواریم بتوانیم این رویداد را با کیفیت برگزار کنیم. به هر حال ضمانت حضورشان، مکاتبات اداری است.
کوهپایه زاده درباره استفاده از نفرات اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جوانان در ۲۰۲۶ ناگویا و ۲۰۲۸ لسآنجلس، افزود: راه ملیپوش شدن در رشتههای مختلف متفاوت است، اما تلاش میکنیم که این بچهها بعد از بازگشت از امارات رها نشوند، تعدادی از اینها بتوانند در ناگویا حضور داشته باشند و حتی برخی به تیمهای اصلی در لسآنجلس اضافه شوند. اگر بتوانیم تیمهای دوم جوانان و بزرگسالان را تکمیل کنیم، میتواند موقعیتی برای آمادهسازی این تیم اصلی باشد. امیدوارم تعدادی از ورزشکاران اعزامی در ناگویا هم حاضر باشند.