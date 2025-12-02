مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی در نامه‌ای به کلیه شرکت‌های هواپیمایی داخلی از تعلیل پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی دور پرواز با برند فلایتیو خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواپیمایی اعلام کرد : پروانۀ فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی «دور پرواز (فلایتیو)» به‌دلیل احراز تخلفات و شکایات متعدد در سامانۀ حقوق مسافر، برای یک ماه تعلیق شد.

در این نامه اعلام شده که فلایتیو به علت انجام ندادن تعهدات ایجاد شده و عدم صدور بلیط مسافران پس از واریز وجه توسط آنان و همچنین شکایات متعدد در سامانه حقوق مسافر از تاریخ ۸ آذر به مدت یک ماه تعلیق می‌شود.