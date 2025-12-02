پخش زنده
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی از تعلیق پروانه شرکت خدمات مسافرت هوایی فلاتیو خبر داد.
رضا صدیق نیا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت:شرکت خدمات مسافرت هوایی فلاتیو پرونده شکایت در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه داشت که بسته شد، اما اخیرا مسافران هوایی از طریق سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی اعلام کردند پس از دریافت وجه این شرکت خدمات مسافرت هویی بلیت صادر نمیکند؛ وی افزود: طبق دستورالعملها چنانچه شرکتی پس از دریافت وجه، بلیت صادر نکند و یا سیستم فروش آن دچار مشکل شود تعلیق میشود پس از تعلیق شرکتهای هواپیمایی به آن شرکت خدمات مسافرت هوایی بلیت نمیفروشند و سیستم فروش کلا بسته میشود.
صدیق نیا ادامه داد: ابتدا تعلیق یک ماهه میشود در این ایام باید تمام تعهدات خود را انجام دهد چنانچه پایبند نباشد تعیلق سه ماه و نهایتا مجوز این شرکت باطل میشود.
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی درپاسخ به این سوال که پس ابطال پروانه آیا مالک میتواند مجدد با یک برند دیگری مجور فعالیت دریافت کند بیان کرد: اگر مشکلات قضایی نداشته باشد میتواند اقدام به دریافت مجوز جدید با یک برند جدید نماید.