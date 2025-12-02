به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی به همراه معاونین قضایی و رئیس محاکم اهواز با حضور در سالن اجتماعات امامت دادگستری استان، ضمن دیدارچهره به چهره با مردم و شنیدن درخواست‌های آنان، دستورات مقتضی جهت بررسی مشکلات و درخواست‌های آنان را صادر کرد.

رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، تخفیف در مجازات‌ها، تسریع در اجرای احکام صادره و درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط برای زندانیان، همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین درخواست‌های مطرح شده از سوی مراجعان در ملاقات با مسئولان قضائی دادگستری استان خوزستان بود.

در این برنامه، علی دهقانی رئیس کل دادگستری، حجت الاسلام سیدجواد حسن‌زاده، حجت الاسلام یعقوب‌پور، حجت الاسلام سیدعلی موسوی، محمدیار ممبینی، محمدرحیم اکرمی مقدم، عیسی پورسلیمی، رضا زنگنه و رحیم کنارکوهی معاونین قضایی وی و ناصر غلامی رئیس محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان حضور داشتند.

ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم یکی از سیاست‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان است که به غیر از ملاقات مردمی هفتگی که با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی در مرکز استان صورت می‌پذیرد، روز‌های جمعه در مصلی نماز جمعه و در مناسبت‌های ملی و مذهبی و سفر به حوزه‌های قضایی برای اطلاع از مشکلات و تدبیر برای ارتقای کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم در دستور کار قرار دارد.

همچنین در سایر حوزه‌های قضایی، روسا و دادستان‌ها پاسخ‌گوی مراجعین به دستگاه قضایی و رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی آنان هستند.