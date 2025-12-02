به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه در شبکۀ اجتماعی خود اعلام کرد در عملیاتی که از سوی نیرو‌های پلیس و ژاندارمری با هماهنگی دادستانی کل کشور بطور همزمان در ۳۷ استان کشور برای بازداشت ۱۲۱ مظنون به همکاری با سازمان فتو (عامل کودتای نافرجام یال ۲۰۱۶ میلادی) صورت گرفت تا کنون ۵۸ نفر بازداشت شده‌اند.

یرلی کایا گفت ۵۸ نفر از ۱۲۱ مظنون که در ساختار‌های نظامی، دانشجویی و دادگاهی سازمان فتو فعالیت می‌کردند، طی عملیاتی که طی دو هفته گذشته در ۳۷ استان ادامه داشته است، دستگیر شدند. این مظنونان به عنوان کاربران برنامه ارتباطی رمزگذاری شده این سازمان "بایلاک"، شناسایی شدند که از طریق تلفن‌های عمومی با افراد درون سازمان ارتباط برقرار می‌کردند و پیام‌های سازمان را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند.

یرلی کایا افزود: «در جریان این عملیات برخی از کسانی نیز که بنا به دلایل مختلف تحت پیگرد قانونی بوده‌اند نیز دستگیر شدند. تله‌هایی که علیه اراده ملی گذاشته شده بود، یکی یکی خنثی می‌شود. مبارزه ما علیه کسانی که تمامیت کشور و آسایش ملت ما را تهدید می‌کنند، با قاطعیت ادامه دارد.»