معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان قم، گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس استان از روز شنبه ۱۵ آذر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اسکندری پور گفت: برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی با هدف پیشگیری از سوءتغذیه و ارتقای سطح سلامت دانش آموزان، ترویج فرهنگ مصرف شیر و تأمین میان‌وعده غذایی مناسب برای دانش آموزان از روز شنبه ۱۵ آذر در میان حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز مدارس ابتدایی دولتی استان آغاز می‌شود.

قرار است توزیع شیر در مدارس سراسر کشور بعد از برطرف شدن موانع آغاز شود و پیش از این، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفته بود، حجم هر بطری شیر ۲۰۰ سی‌سی با ۲.۵ درصد چربی است و تنها شیر درجه A برای توزیع در مدارس مورد تأیید است.