راهاندازی پویش اول گفتوگو بعد دادگاه در کهگیلویه و بویراحمد
با هدف ترویج حل اختلافات از طریق مذاکره پیش از مراجعه به مراجع قضایی پویش اول گفتوگو بعد دادگاه در استان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جریده اصل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: هدف از «پویش اول گفتوگو بعد دادگاه» ترغیب مردم به استفاده از ظرفیتهای محلی مانند ریشسفیدان، معتمدان و بزرگان برای حل و فصل اختلافات در سطح خانواده، محله، روستا یا طایفه، پیش از مراجعه به دادگاه است. وی اضافه کرد: در این طرح تأکید شده که مراجعه به دادگاه باید آخرین راهحل نه اولین اقدام باشد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به وجود نهادهای تخصصی در دستگاه قضایی استان مانند شوراهای حل اختلاف و نهادهای میانجیگری ادامه داد: مردم میتوانند در صورت نیاز برای حل غیرقضایی اختلافات خود به این نهاد مراجعه کنند. جریده اصل افزود: از همه اقشار جامعه از جمله کارمندان ادارات، دانشجویان، روحانیون، هنرمندان و ورزشکاران درخواست میکنیم در گسترش این فرهنگ مشارکت و با همکاری یکدیگر، فضای گفتوگو، صلح و سازش را در استان تقویت کنند. وی اضافه کرد: این اقدام در راستای بهرهگیری از سوابق فرهنگی و اجتماعی غنی استان و پیشگیری از افزایش مراجعات قضایی طراحی شده است.