۳۴۷ طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مجموع اعتبار افزون بر ۱۹ هزار و ۲۲۲.۲۵ میلیارد ریال با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، این طرح‌ها در چارچوب برنامه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال دولت چهاردهم اجرا شده و شامل طرحهایی در حوزه‌های توسعه ارتباطات روستایی، فیبر نوری، تلفن همراه، پست، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توسعه خدمات بانکی دیجیتال است.

در بخش توسعه ارتباطات روستایی، ۹۶ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۳۱۰ میلیارد ریال اجرا شد. این طرح‌ها شامل اجرای ۴۹۰ کیلومتر فیبر نوری روستایی (تار)، اتصال ۵۰ سایت تلفن همراه، فراهم‌سازی اتصال ۱۰ مرکز مخابراتی روستایی، برقراری اینترنت در ۵۶ روستا از طریق نصب و راه‌اندازی ۲۴ ایستگاه تلفن همراه و ارتقای فناوری ۱۲ سایت موجود است. این برنامه‌ها با هدف کاهش شکاف دیجیتال و توسعه پوشش ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار استان کرمان عملیاتی شد.

شرکت مخابرات ایران نیز با اجرای ۱۳ پروژه و سرمایه‌گذاری ۳۴۸ میلیارد ریال، توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری را در سطح استان پیش برد. این طرح شامل نصب سوییچ NGN در شهر کرمان، اجرای ۲۵ کیلومتر فیبر نوری، راه‌اندازی ۵۰ لینک انتقال PTN، توسعه شبکه IPNI و راه‌اندازی مرکز کنترل عملیات برای مدیریت یکپارچه شبکه است.

در حوزه توسعه شبکه تلفن همراه، شرکت ارتباطات سیار ایران با اجرای ۱۹۴ طرح با اعتبار افزون بر ۷۹۷۲.۴ میلیارد ریال، اقدام به بهینه و نوسازی تجهیزات شبکه همراه در ۲ مرکز مخابراتی شهر کرمان، راه اندازی، ارتقای فناوری و تعویض دکل ۱۹۱ ایستگاه تلفن همراه شهری، راه اندازی ۴۴ سایت جدید، ارتقا ۸۶ سایت، تعویض ۲۲ دکل و ۳۹ مورد TD-LTE و راه اندازی یک سایت نسل پنجم (۵ G) در شهر کرمان کرد.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز با سرمایه‌گذاری ۲۲۵۷ میلیارد ریال، ۳۷ طرح شامل نصب و راه‌اندازی ۳۶ سایت جدید تلفن همراه و یک سایت نسل پنجم (۵ G) در شهر کرمان را به بهره‌برداری رساند.

در بخش پستی، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اجرای سه طرح و سرمایه‌گذاری ۲.۸۵ میلیارد ریال، ناحیه دوم پستی رفسنجان، باجه پستی شهر رمشک و واحد پستی در روستای ثبت جهانی شفیع‌آباد را افتتاح کرد.

همچنین پست‌بانک ایران با افتتاح طرح جدید به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، دسترسی واحد‌های صنعتی و تجاری به خدمات بانکی دیجیتال را تسهیل کرد.

در حوزه توسعه خدمات فیبر نوری، شرکت‌های و با اجرای طرح بزرگ به ارزش ۳۶۸۲ میلیارد ریال، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌های در شهر بم را به طول ۵۱۶ کیلومتر با پوشش صد درصدی را افتتاح کرد.

در بخش توسعه زیرساخت‌های وزارت ارتباطات، دو طرح شامل افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۶۸.۸ کیلووات با سرمایه‌گذاری مجموع ۱۶۲۰ میلیارد ریال اجرا شد.

این طرحها در مجموع و با اعتبار افزون بر ۱۹ هزار و ۲۲۲.۲۵ میلیارد ریال، گامی مهم در جهت توسعه عدالت ارتباطی، بهبود کیفیت خدمات، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و تحقق اهداف دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان کرمان به شمار می‌رود.