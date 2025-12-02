نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت مجلس، معیشت مردم و نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فاطمه جراره در گفت‌و‌گو با خبر شبکه خلیج فارس به مناسبت دهم آذر روز مجلس با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت مردم، گفت: اولویت اصلی مجلس، نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و پیگیری اجرای عادلانه قوانین حمایتی مانند کالابرگ الکترونیک است تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

جراره با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در اجرای برنامه هفتم توسعه، افزود: این برنامه نقشه راه دولت و مجلس است و اجرای دقیق آن از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.

وی همچنین به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از افزایش سهمیه دانشجویان پزشکی بومی هرمزگان، حمایت از فعالیت دانشگاه پیام نور در خمیر و تخصیص اعتبارات ویژه برای بازسازی مدارس فرسوده در مناطق محروم استان خبر داد.

جراره افزود: حمایت از معیشت فرهنگیان و معلمان با اجرای دقیق طرح رتبه بندی نیز از اولویت‌های کمیسیون آموزش مجلس است.