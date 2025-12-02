سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: درصورت اهمال برخی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر دورکاری کارمندان در شرایط خاص، کارمندان می‌توانند تخلفات را به فوریت‌های اداری و یا دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ادارات اطلاع دهند.

حسین رحمانیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شرایط ناشی از آلودگی هوا و امکان دورکاری کارمندان گفت: در این شرایط، اولویت با بانوان باردار، بانوان دارای فرزند زیر شش سال، کارمندان دارای بیماری خاص و افراد دارای معلولیت است؛ از مقامات عالی دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود نهایت همکاری را برای این اقشار فراهم آورند.

وی بااشاره به راهکار‌های قانونی برای پیگیری همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی گفت: کارمندان در استان‌های تهران، البرز و قزوین می‌توانند تخلفات را از طریق شماره تلفن ۱۲۸ (فوریت‌های اداری) گزارش دهند و کارمندان در سایر استان‌ها می‌توانند شکایات خود را از طریق دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ادارات استانی پیگیری کنند.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: جوانی جمعیت یکی از مولفه‌های اساسی توسعه کشور است و بر اساس بند «پ» ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تعدیل و اخراج بانوان باردار، بانوان دارای فرزند شیرخوار و کارکنان دارای حداقل سه فرزند توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

رحمانیان افزود: به دنبال گزارش‌های مبنی بر تخلف برخی دستگاه‌ها در این زمینه، معاونت سرمایه انسانی سازمان در تاریخ ۵ آبان ماه ابلاغیه‌ای را جهت تاکید مجدد بر اجرای این قانون به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرده است.

این مقام مسئول به تشریح سایر بند‌های این قانون در حوزه نیروی انسانی پرداخت و اعلام کرد: برای متقاضیان متاهل واجد شرایط استخدام در دستگاه‌های دولتی، به ازای هر فرزند، دو امتیاز (با سقف ۱۰ امتیاز) تعلق می‌گیرد و برای کارکنان شاغل به ازای هر فرزند، یک سال به سنوات خدمتی اضافه خواهد شد.