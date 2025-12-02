مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اجرای برنامه توزیع شیر رایگان در تمامی مدارس ابتدایی دولتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدادای گفت: بر اساس این طرح، بیش از ۴.۵ میلیون پاکت شیر ۲۰۰ سی‌سی بین دانش‌آموزان و پرسنل مدارس ابتدایی توزیع خواهد شد.

وی افزود: برنامه توزیع شیر رایگان در همه مدارس ابتدایی دولتی استان اجرایی می‌شود و جامعه هدف آن شامل تمامی دانش‌آموزان و کارکنان مدارس است.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد تأمین و توزیع شیر مدارس با شرکت پخش سراسری پاک افزود: تولید شیر مورد نیاز این طرح بر عهده شرکت پاک‌پی شهرکرد است که شیر سه‌گوش ۲۰۰ سی‌سی با ۲/۵ درصد چربی را برای مصرف دانش‌آموزان تولید می‌کند.

بهمن خدادادی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۴.۵ میلیون پاکت شیر با ۷۰۰ میلیارد ریال در قالب بیش از ۴۰ نوبت توزیع خواهد شد، گفت: فرآیند تولید شیر آغاز شده و پس از گذراندن دوره قرنطینه و تأیید ناظران طرح، توزیع آن در دهه آخر ماه جاری انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برنامه‌ریزی شده است تا دانش‌آموزان دو روز در هفته، ترجیحاً روز‌های یکشنبه و چهارشنبه، شیر مصرف کنند تا سهم قابل توجهی در ارتقای سلامت و تغذیه دانش‌آموزان ایفا شود.