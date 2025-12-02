به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی جویبار، از کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۱۴۹۱ هکتار از اراضی شهرستان تحت کشت کلزا قرار گرفته که از این میزان، سطح سبز ۱۳۸۶ هکتار است.

وی با اشاره به توزیع بذر در بین کشاورزان افزود: به منظور پشتیبانی از کشاورزان و توسعه کشت کلزا، تاکنون ۷۳۲۸ کیلوگرم بذر بین کشاورزان توزیع گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود به انواع ارقام توزیع شده اشاره کرد و گفت: انواع بذرهای زمستانه توزیع شده شامل ارقام نپتون، ناپالی، گابریلا و اکاپی بوده و همچنین بذرهای بهاره شامل ارقام مهتاب، ظفر، هایولا ۵۰ و RGS می‌باشد.

این اقدام در راستای توسعه کشت دانه‌های روغنی و تنوع بخشی به الگوی کشت در شهرستان میاندورود انجام گرفته و انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی، شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصول کلزا در این شهرستان باشیم.