پخش زنده
امروز: -
رب انار از فرآوردههای دانههای یاقوت در شهرستان ارسنجان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رب انار ارسنجان، چاشنیای که زینت بخش هر سفرهای است به صورت سنتی در این شهرستان پخت میشود.
انارهایی که مخصوص این فرآورده است جدا کرده و دانه انار را در محفظهای به نام تارَک ریخته و آب انار آماده و طی مراحلی به رب تبدیل میشود.
از رب انار در فسنجان، آشهای انار و رب انار و به صورت دسر در غذاهایی مانند دمپخت استفاده میشود.
شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.