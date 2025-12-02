به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رب انار ارسنجان، چاشنی‌ای که زینت بخش هر سفره‌ای است به صورت سنتی در این شهرستان پخت می‌شود.

انار‌هایی که مخصوص این فرآورده است جدا کرده و دانه انار را در محفظه‌ای به نام تارَک ریخته و آب انار آماده و طی مراحلی به رب تبدیل می‌شود.

از رب انار در فسنجان، آش‌های انار و رب انار و به صورت دسر در غذا‌هایی مانند دمپخت استفاده می‌شود.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.