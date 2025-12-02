

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ بهروز سلملیان همیار طبیعت که پیش‌تر نیز تصاویری از کشتی گرفتن خرس‌ها، حضور خرس مادر و سه توله‌اش، گردش گراز‌ها و حرکت مرال‌ها در برف را به تصویر کشیده بود این بار وقار یک پلنگ ایرانی را در جنگل‌های رامسر ضبط کرد

پلنگ ایرانی بزرگ‌ترین گونه پلنگ دنیا است که در استان‌های شمالی، خراسان رضوی و شمالی، سمنان، فارس، یزد و سیستان و بلوچستان مشاهده شده است.



