وقار پلنگ ایرانی در دل جنگلهای هیرکانی
همیار طبیعت رامسری موفق شد صحنهای کمنظیر از حضور پلنگ ایرانی در جنگلهای رامسر را به تصویر بکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ بهروز سلملیان همیار طبیعت که پیشتر نیز تصاویری از کشتی گرفتن خرسها، حضور خرس مادر و سه تولهاش، گردش گرازها و حرکت مرالها در برف را به تصویر کشیده بود این بار وقار یک پلنگ ایرانی را در جنگلهای رامسر ضبط کرد
پلنگ ایرانی بزرگترین گونه پلنگ دنیا است که در استانهای شمالی، خراسان رضوی و شمالی، سمنان، فارس، یزد و سیستان و بلوچستان مشاهده شده است.
اگرچه بر اساس گزارش محیط زیست بیش از ۱۴۰ قلاده پلنگ با شیوه ردزنی در مازندران شناسایی شدند، اما کاهش زیستگاه طبیعی بهدلیل جنگلزدایی، توسعه شهری، شکار غیرمجاز و کاهش منابع غذایی زندگی پلنگهای ایرانی را بهشدت تهدید میکند.