کاروان راهیان نور دانش‌آموزان پسر بافقی با حضور ۱۶۰ دانش‌آموز از مقطع متوسطه دوم، با بدرقه مسئولان شهرستان از صحن امامزاده عبدالله (ع) به سمت مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ تشکری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج با بیان اینکه این اردو با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شده است، گفت: این دانش‌آموزان در قالب اردوی راهیان نور با همراهی راویان، روحانیون، پزشکیاران و امدادگران در این سفر معنوی حضور دارند و در طول مسیر نیز برنامه‌های فرهنگی متنوعی برای آنان اجرا خواهد شد.

وی افزود: کاروان دانش‌آموزی شهرستان با سه دستگاه اتوبوس، شامل ۱۶۰ دانش‌آموز و حدود ۲۰ نفر از عوامل پشتیبانی، به یادمان‌ها و مناطق عملیاتی از جمله دهلاویه، شلمچه، هویزه و طلاییه اعزام شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق ادامه داد: این دانش‌آموزان به مدت ۴ روز از یادمان‌های دفاع مقدس بازدید خواهند کرد و در طول این سفر، ویژه‌برنامه‌هایی از جمله روایتگری دفاع مقدس، مداحی و برنامه‌های تبیینی فرهنگی برگزار می‌شود.

تشکری بیان کرد: قرار است دل‌نوشته‌های دانش‌آموزان اعزامی پس از جمع‌آوری، در قالب کتابچه‌ای فرهنگی تدوین و منتشر شود تا ماندگاری این تجربه معنوی و انتقال حس و حال دانش‌آموزان به جامعه تقویت شود.