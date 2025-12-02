پخش زنده
دادستان دیوان محاسبات کشور مصوبات دومین جلسه هیئت عمومی برای تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، آقای محمدی در تشریح مصوبات دومین جلسه هیئت عمومی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳، گفت: در این جلسه که با حضور مستشاران و سایر اعضای هیئت عمومی برگزار شد، تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این تبصره شامل ۳۰ جزء و بند است که ۲۲ جزء و بند مربوط به تسهیلات تولید و اشتغال و منابع و مصارف حسابهای پیشرفت و عدالت، ۷ بند آن سازوکارهای نظارت بر اعطای تسهیلات و یک بند مربوط به توانمندسازی نیروی انسانی و افراد جویای کار از طریق سازمان فنی و حرفهای برای ورود به بازار کار است.
دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: نتایج تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد؛ بند و جزءهای تبصره (۲) این قانون به طور کامل رعایت نشده است. منابع حسابهای پیشرفت و عدالت (به میزان ۱۰ همت) تخصیص نیافته و میزان تخصیص منابع قرض الحسنه بانکی نیز تنها ۶۰ درصد برای ۵۰۶ هزار فرصت شغلی بوده است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد؛ هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، تکلیف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای نظارت میدانی بر تحقق منابع قرض الحسنه بانکی جهت اشتغال و همچنین محل هزینه کرد درست این تسهیلات را بررسی کند.