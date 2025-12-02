به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان. معاون منابع طبیعی لرستان در نشست هم‌اندیشی مدیریت اطفای حریق در جنگل‌های زاگرس، با اشاره به وضعیت خاص و حساس جنگل‌های زاگرس اظهار کرد: موقعیت ویژه رویشگاه‌های زاگرس نیازمند نگاه جامع و برنامه‌ریزی متنوع در قالب طرح‌های مدیریتی جامع‌نگر است. اگرچه در گذشته در این حوزه ضعف‌هایی وجود داشته، اما خوشبختانه امسال با کاهش ۷۵ درصدی تعداد حریق‌ها نسبت به سال گذشته مواجه بودیم.



بهروز دریکوند با بیان آمار حریق در استان افزود: سال گذشته ۲۲۰ فقره حریق در جنگل‌های لرستان ثبت شد، در حالی که این رقم در سال جاری به ۱۱۰ فقره کاهش یافته است. این موفقیت، حاصل مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، فعالان محیط زیست و عموم مردم در مراحل اولیه مهار آتش‌سوزی‌هاست.



دریکوند با اشاره به سهم بالای زاگرس در آتش‌سوزی‌های جنگلی کشور تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی سامانه پایش حریق، بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های جنگلی کشور در حوزه رویشی زاگرس رخ می‌دهد. انتظار داریم با توجه به حساسیت و اهمیت این منطقه، توجه ملی بیشتری به آن معطوف شده و از نظر تأمین تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی پشتیبانی لازم صورت گیرد.



وی با مقایسه امکانات استان‌های مختلف گفت: در برخی استان‌ها با یک‌سوم وسعت جنگل‌های لرستان، بیش از ۱۵۰۰ نیروی اختصاصی وجود دارد. اگر استاندارد‌های لازم در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات برای ما نیز فراهم شود، قطعاً امکان مهار حریق در همان مراحل اولیه فراهم خواهد شد.



معاون منابع طبیعی لرستان همچنین به تهدیدات دیگر جنگل‌های زاگرس از جمله آفات اشاره کرد و هشدار داد: جنگل‌های زاگرس در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، لرستان و کرمانشاه با معضل آفت برگ‌خوار رو‌به‌رو هستند. تنها در لرستان حدود ۲۳۰ هزار هکتار از جنگل‌ها درگیر این آفت شده‌اند که در صورت طغیان، خسارتی چندین برابر آتش‌سوزی به دنبال خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: این خطرات که ناشی از عوامل ثانویه مانند خشکسالی و تغییرات اقلیمی است، باید از هماکنون با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه مدیریت شود تا بتوان از ظرفیت‌های طبیعی و اجتماعی منطقه به شکل مؤثری حفاظت کرد.