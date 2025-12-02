فرماندار مسجدسلیمان گفت: جشنواره عسل تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه یک رویداد مهم اقتصادی و فرهنگی و گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری روز دوشنبه در آیین افتتاح نخستین جشنواره زنبور عسل در سالن اجتماعات نفت مسجدسلیمان بر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل این حوزه به محرکی قدرتمند برای اشتغال و توسعه پایدار تاکید کرد.

وی ضمن قدردانی از سازمان جهاد کشاورزی و تمامی دست‌اندرکاران خوش‌فکر و پرتلاش این جشنواره افزود: امروز شاهد تولد یک رویداد مهم اقتصادی و فرهنگی در شهرستان هستیم.

جهانگیری بیان کرد: این جشنواره تنها یک نمایشگاه محصول نیست بلکه بیانیه‌ای عملی از عزم ما برای بهره‌گیری از موهبت‌های خدادادی و تبدیل چالش‌ها به فرصت است.

فرماندار مسجدسلیمان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی کم‌نظیر منطقه اظهار داشت: این شهرستان با پوشش گیاهی متنوع و مراتع غنی و درختان انبوه کنار، یک منطقه ایده‌آل برای پرورش زنبور عسل و تولید عسل باکیفیت است.

جهانگیری تصریح کرد: این جشنواره سرآغاز نهضتی برای شناساندن این قابلیت به داخل و خارج از استان و ایجاد بستری برای تجاری‌سازی و برندسازی محصولات شهرستان مسجدسلیمان است.

وی به ایجاد شبکه و پیوند بین تولیدکنندگان، بازار و مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت: تشویق و ترغیب نیرو‌های جوان و جویای کار به ورود به این عرصه سودآور و کم‌هزینه و معرفی الگوی موفق اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا که منطبق بر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار مسجدسلیمان افزود: در راستای اشتغال‌زایی و توسعه پایدار این بخش، نهاد‌های حمایتی پیش‌قدم شده‌اند و اعطای تسهیلات کم‌بهره را در دستور کار قرار داده‌اند؛ این امر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و ارتقای کمی و کیفی تولید منجر شود.

ندا دوستی خواه سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی مسجدسلیمان نیز گفت: نخستین جشنواره زنبور عسل، فرصتی مغتنم برای حمایت از زنبورداران شهرستان، معرفی محصولات زنبور عسل، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالزای این صنعت و جذب گردشگر است.

شهرستان مسجدسلیمان حدود ۲۳هزار و۸۲۰ هکتار زمین دیم و آبی وجود دارد و سالانه حدود ۳۴هزار و۳۵۰ تن محصولات کشاورزی و باغی در این شهرستان تولید می‌شود.