پایان باشکوه لیگهای نونهالان بسکتبال خراسانرضوی در سال ۱۴۰۴
تیم بسکتبال دختران داناک و پسران آویژه صنعت پارسای مشهد قهرمان لیگهای نونهالان بسکتبال خراسانرضوی در سال ۱۴۰۴ شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حکیمپور، رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی گفت: با پایان لیگهای نونهالان دختران و پسران خراسانرضوی در سال ۱۴۰۴ دیروز، پرونده ۷۶ مسابقه رسمی با حضور ۴۶۴ بازیکن بسته شد.
رقابتهای لیگ نونهالان دختران و پسران استان که از ۳ مردادماه با حضور ۲۹ تیم آغاز شده بود، عصر دیروز در خانه بسکتبال مشهد به پایان رسید.
در بخش ویژه اختتامیه، فرامرز پوراصفهانی بازیکن اسبق تیم ملی بسکتبال ایران لباس رسمی تیم ملی را به فرناز اسدی (سبزوار) رادین وفایی (آویژه صنعت پارسا) اهدا شد.