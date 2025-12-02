به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ، در این مراسم، حجت‌الاسلام نعمت‌الله صابری‌نیا، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به جایگاه اثرگذار روحانیون در مجموعه‌های شهری و جهادی، گفت: بسیجیان قادرند اتفاقاتی را رقم بزنند که دشمن خواب آن را نمی‌بیند.

وی تأکید کرد که نقش روحانیون در ایجاد یک انقلاب معنوی و روحی ـ روانی در میان کارکنان و خانواده‌های بسیجی بر کسی پوشیده نیست و این جریان عظیم می‌تواند پایه‌های تحول فرهنگی در شهرداری تهران را تقویت کند.

صابری‌نیا افزود: روحانیون بسیج شهرداری تهران باید با تولید محتوای معنوی، گفت‌و‌گو‌های چهره‌به‌چهره و ارتباط مستمر، دل‌ها را به معنویت، اخلاق و سبک زندگی انقلابی نزدیک‌تر کنند تا بسیجیان شهرداری و خانواده‌های آنان با معنویت گره بخورند و در مسیر جهاد، امید و خدمت به مردم قرار گیرند.

وی تأکید کرد که این سرمایه‌سازی معنوی، زیربنای حرکت‌های بزرگ فرهنگی و مدیریتی در حوزه‌های مختلف شهرداری خواهد بود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج شهرداری تهران همچنین با تأکید بر لزوم توجه جدی به منویات مقام معظم رهبری، گفت: تبیین حکیمانه بیانات رهبری برای کارکنان، مسیری روشن و هدفمند پیش روی سازمان قرار می‌دهد و موجب می‌شود نیرو‌های بسیجی در برابر جنگ روایت‌ها مصون بمانند.

وی در پایان تاکید کرد: روحانیون خدوم انقلاب می‌بایست رهنمود‌های رهبری را برای مردم تبیین نمایند تا ضمن تقویت روحیه جهادی، عملکرد جامعه نیز در مسیر گفتمان انقلاب اسلامی ارتقا یابد.